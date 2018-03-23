Прокуратура оспорит решение о продаже помещений «Славутичу»

Им Росимущество обязали продать помещения, находящиеся в памятнике культуры «Торговые ряды». 654,2 квадратных метра на первом, третьем и подвальном этажах оценили в 2,1 млн рублей. При этом встречное исковое заявление прокурора Орловской области к ООО «Славутич» об истребовании из незаконного владения нежилых помещений было оставлено без удовлетворения.

Отметим, в 2002 году эти же площади оценивались в 1,988 млн рублей. Сейчас цена помещений в центре города «выросла» до 3 тысяч рублей за квадратных метр.

По данным kartoteka.ru, ООО «Славутич» зарегистрировано в 1998 году. Уставный капитал -10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Учредителем и генеральным директором является экс-депутат горсовета Орла Вячеслав Кленов.

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