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Прокуратура оспорит решение о продаже помещений «Славутичу»
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Прокуратура оспорит решение о продаже помещений «Славутичу» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Прокуратура Орловской области подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда по иску ООО «Славутич» к территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в регионе.
Им Росимущество обязали продать помещения, находящиеся в памятнике культуры «Торговые ряды». 654,2 квадратных метра на первом, третьем и подвальном этажах оценили в 2,1 млн рублей. При этом встречное исковое заявление прокурора Орловской области к ООО «Славутич» об истребовании из незаконного владения нежилых помещений было оставлено без удовлетворения.
Отметим, в 2002 году эти же площади оценивались в 1,988 млн рублей. Сейчас цена помещений в центре города «выросла» до 3 тысяч рублей за квадратных метр.
По данным kartoteka.ru, ООО «Славутич» зарегистрировано в 1998 году. Уставный капитал -10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Учредителем и генеральным директором является экс-депутат горсовета Орла Вячеслав Кленов.
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