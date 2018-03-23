Активистами ОПОП района Черемушки с начала года выявили более 100 квартир, незаконно сдаваемых в аренду 

В ходе одной из проверок, проведенных в текущем году, только в одном доме по улице Профсоюзной выявлено более десяти квартир, сдаваемых в аренду незаконным образом.
Незаконная сдача жилья несет в себе ряд опасностей. В сдаваемых таким образом объектах жилого фонда могут проживать иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство Российской Федерации, селиться асоциальные лица, которые мешают проживанию окружающих. К тому же незаконные квартиранты часто нарушают правила порядка пользования жилыми помещениями, что может привести к чрезвычайной ситуации, а также наносят ущерб общему имуществу многоквартирных домов. Зачастую недобросовестные арендодатели не в полном объеме оплачивают коммунальные услуги, поскольку не оформляют должным образом проживание арендаторов жилых помещений, а также не уплачивают налоги за сдачу жилья.
Информация о сдаваемых квартирах поступает в общественные пункты охраны порядка от консьержей, активных и неравнодушных граждан, старших по домам и подъездам, и в ходе бесед с жителями микрорайонов при ежедневном обходе.
Регулярные проверки квартир, на которые ранее поступали жалобы, осуществляются участковыми уполномоченными полиции совместно с активистами общественных пунктов охраны порядка. Также в управе района Черемушки создана комиссия по проверке квартир, незаконно сдаваемых в аренду, в которую входят представители управы, ГБУ «Жилищник района Черемушки», председатели советов общественных пунктов охраны порядка района и участковые уполномоченные отдела МВД России по району Черемушки.