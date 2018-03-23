Нижегородской области нужно более 12 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. / ТАСС /. Более 12 млрд рублей необходимо Нижегородской области для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. В настоящий момент таковыми признаны свыше 7 тыс. помещений, сообщил в пятницу врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин , подготовивший доклад о проблемах в сфере жилищного строительства в округе.

"Согласно проведенному анализу на территории Нижегородской области, в настоящий момент признаны аварийными 7 тыс. 252 жилых помещения, общей площадью 269,9 тыс. кв. м. То есть это сопоставимый объем с теми объемами, которые были признаны таковыми на 1 января 2012 года Для решения проблемы в Нижегородской области по посчитанным объектам требуется бюджетные средства в размере более 12 млрд рублей", — сказал он на заседании совета при полпреде президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаиле Бабиче

Никитин отметил, что во всех регионах Приволжского федерального округа на 1 января 2012 года площадь ветхого и аварийного жилья составляла 2,7 млн кв. м, сейчас этот показатель составляет 2,38 млн кв. м.