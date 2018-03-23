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Никитин: на расселение аварийного жилья Нижегородской области нужно более 12 миллиардов рублей
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Никитин: на расселение аварийного жилья Нижегородской области нужно более 12 миллиардов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Согласно проведенному анализу аварийного жилищного фонда в Нижегородской области на текущий момент признаны аварийными 252 жилых помещения общей площадью, подлежащей расселению, 269,9 тыс. кв. метров. То есть это сопоставимый объем с теми объемами, которые были признаны таковыми на 1 января 2012 года», — сказал он на совете при полномочном представителе президента РФ про Приволжском федеральном округе в Нижнем Новгороде в пятницу.
По его словам, в целом по округу на 1 января 2012 года было 2,7 млн кв. метров аварийного жилья, сейчас — 2,38 млн кв. метров. «На самом деле эта цифра растет. Есть иногда такой факт, что с признанием объектов аварийными некоторые уполномоченные органы не торопятся, потому что не видят быстрого решения этой проблемы. Для решения проблемы Нижегородской области по нами подсчитанным объектам требуются бюджетные средства в размере более 12 млрд рублей», — отметил Никитин.
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