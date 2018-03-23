Дольщики «ПТК-30» устроили пикет с требованием не банкротить застройщика

Около 80 новосибирцев обратились к банку «Открытие» и городским властям с просьбой не допустить банкротства застройщиков группы «ПТК-30». 23 марта они провели два пикета: один у главного офиса банка, второй — в Первомайском сквере.

Дольщики потребовали снять обременение с квартир в уже построенных домах и призвали руководство банка «подумать о людях».

26 января ПАО Банк « Финансовая корпорация «Открытие» обратилось в арбитражный суд с требованием признать банкротами компании ПТК «Стройинвест», «Партнёр-Инвест» и «Инвестком» — все они входят в группу «ПТК-30».

Как рассказала член инициативной группы дольщиков Татьяна Садкина, компания «Инвестком» является застройщиком ЖК «Ваш выбор» и должником банка «Открытие», «Партнёр-Инвест» строит ЖК «Деловой квартал» и выступала в качестве поручителя.

«Мы все, дольщики двух кварталов, можем остаться без квартир. Одни (квартиры в ЖК «Ваш выбор» — Л. П.) в залоге у банка: банк обязал застройщика оформить эти квартиры на себя, а в силу того, что у них денег нет, они не могут эти залоговые квартиры выкупить, и никак не могут договориться. Мы (дольщики «Делового квартала» — Л. П.) вообще попадаем как поручители. Экономического эффекта от того, что нас обанкротят, банк никакого не получит: у нашего застройщика нет никаких активов, потому что большая часть квартир в домах продана», — уверяет Татьяна Садкина.

Она подчеркнула, что банк не учитывает интересов людей, которым в случае банкротства застройщика придётся сформировать ЖСК и самостоятельно достраивать дома. «У нас нет возможности достроить за свой счёт: у многих аренда и ипотека одновременно. Физически дольщики находятся в разных городах, у нас очень много приезжих», — пояснила представитель дольщиков.

Корреспондент НГС направила запрос в банк «Открытие» с просьбой прокомментировать позицию в отношении застройщика-должника.

Проблемы в группе компаний «ПТК-30» начались осенью прошлого года, когда один за другим начали бунтовать рабочие на стройках, затем под следствие попал совладелец нескольких компаний группы Антон Коновалов — спустя несколько месяцев из СИЗО его перевели на домашний арест.