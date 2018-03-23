Сент-Китс и Невис расширил возможности для получения гражданства через …

Как сообщили корреспонденту Prian.ru в компании Henley&Partners, c апреля 2018 года начнет работу вновь созданный Фонд устойчивого развития (SGF), который заменит Фонд помощи пострадавшим от урагана «Ирма» (HRF), действующий с сентября 2017 года до 31 марта 2018 года.

Средства из нового фонда будут направлены на развитие здравоохранения, образования, альтернативной энергетики, инфраструктуры острова. Теперь иностранные граждане смогут стать участниками программы, сделав безвозмездный взнос в Фонд Сент-Китса и Невиса в размере $150 000 для одного заявителя и $195 000 — для семьи из четырех человек.

Вторым важным нововведением стала дополнительная опция для инвесторов в недвижимость страны. Стандартная опция для получения гражданства Сент-Китса и Невиса через покупку недвижимости предполагает инвестиции в утвержденный правительством проект в размере не менее $400 000. Недвижимость не подлежит перепродаже в течение пяти лет с момента покупки. Теперь участникам программы можно воспользоваться альтернативным вариантом получения гражданства через инвестиции в недвижимость в размере от $200 000. Для этого два инвестора должны инвестировать в недвижимость по $200 000 ($400 000 совместно) и сохранять эти инвестиции в течение семи лет. Паспорт Сент-Китса и Невиса дает право безвизового въезда более чем в 140 стран мира, включая всю Западную и Восточную Европу, Великобританию Ирландию . Виза в США оформляется сроком на 10 лет. «Программа инвестиционного гражданства Федерации Сент-Китс и Невис является одной из старейших и наиболее уважаемых в мире, — отмечает директор по маркетингу Henley & Partners Россия и СНГ Ирина Симонян. — Инвесторы и их семьи могут получить гражданство страны всего за несколько месяцев. Программа всегда пользовалась большой популярностью среди инвесторов, и новые варианты инвестиций наверняка вызовут еще больший интерес».

Напомним, что недавно нвестиции в недвижимость Карибского острова стали доступнее за счет снижения размера государственных пошлин.

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