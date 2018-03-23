Госдума поддержала штрафы до 500 тыс. руб. за несоблюдение антитеррористических мер

МОСКВА , 23 марта / ТАСС /. Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение антитеррористических мер.

Депутаты внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ , дополнив его новой статьей 20.35 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса), включая места массового пребывания людей».

Новыми нормами оговаривается, что за совершение правонарушений в этой сфере штрафы для физических лиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В сопроводительных документах также указывается, что рассмотрение дел об административных правонарушениях по данной статье возлагается на судей.