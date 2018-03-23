В Севастополе ищут рабочих на строительство трассы «Таврида» 

«Строительный городок и база (на участке трассы „Таврида“) уже построены, ищем сотрудников. Хотелось, чтобы местные жители приняли активное участие», — сказал начальник строительного управления компании-подрядчика Иван Казаков.
Он рассказал, что есть вакансии дорожных и подсобных рабочих, бетонщиков.
«Готовы приять и трудоустроить. В зависимости от квалификации зарплата от сорока тысяч рублей и выше. Предоставляется проживание, питание, обеспечим соцпакетом», — пообещал он.
Напомним, строительство седьмого участка федеральной трассы «Таврида» в Севастополе началось в декабре прошлого года. Протяженность этого участка составляет 13,25 км. Дорога пройдет от села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до Сахарной головки. Стоимость строительства 11,9 млрд рублей, срок сдачи трассы — декабрь 2020 года.