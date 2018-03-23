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Строительство в Севастополе участка трассы «Таврида» оценили в 10 млрд рублей
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Строительство в Севастополе участка трассы «Таврида» оценили в 10 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Эксперты оценили в 10 млрд рублей строительство дополнительного участка, возводимой на Крымском полуострове, федеральной трассы «Таврида» в черте города Севастополя. Об этом журналистам сообщил в пятницу директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов.
"По результатам ТЭО [технико-экономического обоснования] это 10 млрд рублей, это предельная цена. Она будет скорректирована, когда будет разрабатываться проектно-сметная документация, стоимость будет уточняться", — сказал он.
В настоящее время спроектировали семь этапов строительства трассы, шесть из которых пройдут по территории Крыма, еще один — в Севастополе. Власти портового города считают необходимым реализовать еще один этап строительства дороги.
"Мы за счет средств бюджета города заключили контракт на разработку технико-экономического обоснования строительства восьмого этапа [трассы]. Необходимость обусловлена тем, что седьмой этап заканчивается на соединении с президентской дорогой, а далее продолжается в двух или трех полосах. Напомню, что вся трасса «Таврида» — это четыре полосы", — сказал Титов.
Он сообщил, что научно-технический совет федерального дорожного агентства уже принял «оптимальный вариант» строительства восьмого этапа «Тавриды». По его словам, он предполагает реконструкцию 6,5 км трассы и строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце.
"Это будет реконструкция и развязка, документы сейчас сдаются в Главгосэкспертизу для проведения технико-ценового аудита. Из Главгосэкспертизы проект выйдет до 1 мая", — уточнил глава департамента.
О трассе
Трасса «Таврида» — это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Дорогу проложат в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.
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