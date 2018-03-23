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Названа стоимость строительства трассы «Таврида» в Севастополе
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Названа стоимость строительства трассы «Таврида» в Севастополе 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Восьмой участок федеральной трассы «Таврида», который пройдет по территории Севастополя, по итогам технико-экономического обоснования оценен в 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов.
— 10 миллиардов рублей — предельная цена, она будет скорректирована при разработке проектно-сметной документации, — цитирует Титова ТАСС.
По его словам, научно-технический совет федерального дорожного агентства уже утвердил трассировку восьмого этапа «Тавриды». Выбран оптимальный вариант — провести реконструкцию 6,5 километра существующей трассы и построить двухуровневую развязку на Ялтинском кольце. Документация сейчас сдается в Главгосэкспертизу для проведения технико-ценового аудита, который продлится до мая.
Игорь Титов напомнил, что власти Севастополя за счет городского бюджета заказали ТЭО для восьмого участка, поскольку сейчас «Таврида» не имеет логического завершения.
— Седьмой участок заканчивается на «президентской» дороге, а далее продолжается в двух или трех полосах, хотя вся «Таврида» — это четыре полосы, — объяснил чиновник.
Строительство седьмого участка «Тавриды» ведется с декабря прошлого года, его длина составит 13,25 километра, стоимость — 11,969 миллиарда рублей. Дорога пройдет через горно-лесную местность и не затронет населенные пункты. Севастопольский участок «Тавриды» начнется от действующей автодороги Симферополь — Севастополь, пройдет мимо сел Пироговка и Фронтовое, а затем по лесному массиву выйдет на объездную «президентскую» дорогу в районе полигона ТБО.
Первым делом строители возведут двухуровневую развязку на границе с Бахчисарайским районом. Как сообщил начальник строительного управления ЗАО «ВАД» Иван Казаков, первые три километра трассы планируют заасфальтировать к сентябрю.
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