23 МАРТА В 19.00 СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР НА ТЕМУ «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

Содержание:

Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме. Доля собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество. Бремя содержания общего имущества.

Состав и границы общего имущества. Размер земельного участка. Технический и кадастровый учет. Государственная регистрация права общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме.

Ответственность собственников помещений за содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Разрешение споров по защите прав на общее имущество в многоквартирном доме.

Эксперты:

https://проектшгп.онлайн/programmy-proekta/mnogokvartirnyj-dom-–-individualnyj-obekt. -obschee-imuschestvo-v-mnogokvartirnom-dome.html