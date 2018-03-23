Ещё
23 МАРТА В 19.00 СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР НА ТЕМУ «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

23 МАРТА В 19.00 СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР НА ТЕМУ «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ» 

Управа района Куркино 2 часа назад
Содержание:
Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме. Доля собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество. Бремя содержания общего имущества.
Состав и границы общего имущества. Размер земельного участка. Технический и кадастровый учет. Государственная регистрация права общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме.
Ответственность собственников помещений за содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Разрешение споров по защите прав на общее имущество в многоквартирном доме.
Эксперты:
Генцлер Ирина Валентиновна
https://проектшгп.онлайн/programmy-proekta/mnogokvartirnyj-dom-–-individualnyj-obekt. -obschee-imuschestvo-v-mnogokvartirnom-dome.html
Управа района Куркино: последние новости
На трех станциях московского метрополитена будет приостановлено движение Собянин: Москва получит еще одну благоустроенную зеленую зону Сергей Собянин открыл новую школу в Куркино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации833
Новый советник Трампа готов развязать большую войну66
Савченко грозит «пожизненное»134
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение