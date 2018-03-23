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Кадастрового инженера в Наро‑Фоминске оштрафовали на 30 тыс. руб за ошибки в межевом плане
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Кадастрового инженера в Наро‑Фоминске оштрафовали на 30 тыс. руб за ошибки в межевом плане 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Наро-Фоминская городская прокуратура возбудила административное дело в отношении кадастрового инженера, который внес в межевой план недостоверные сведения, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Наро-Фоминская городская прокуратура провела проверку по обращению гражданина о нарушениях федерального законодательства о землепользовании. Установлено, что заявитель обратился к кадастровому инженеру, осуществляющему деятельность в коммерческой организации, для оформления межевого плана принадлежащего ему земельного участка в сельском поселении Ташировское Наро-Фоминского городского округа. Однако при выполнении кадастровых работ в межевой план были внесены недостоверные сведения.
«По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении кадастрового инженера дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности). Рассмотрев материал, мировой судья 307 судебного участка Наро-Фоминского судебного района привлек его к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Генеральному директору коммерческой организации прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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