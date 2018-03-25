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Заключение о соответствии техрегламентам выдано жилому дому на 224 квартиры в Балашихе
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Заключение о соответствии техрегламентам выдано жилому дому на 224 квартиры в Балашихе 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выдало заключение о соответствии техрегламентам жилому дому на 224 квартиры в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано жилому дому, расположенному по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, квартал 2А, корп. 210. По проекту, 17-этажный дом рассчитан на 224 квартиры (однокомнатных — 128, двухкомнатных — 64 и трехкомнатных — 32). Общая площадь квартир — 12 тыс. 758 кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь здания составляет 19 тыс. 707 кв. м. На придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. Учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Руслана Тагиева.
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