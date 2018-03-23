Самые дорогие дома Москвы расположены в двух районах

Самый дорогой отдельно стоящий дом, который реализуется в настоящее время на вторичном рынке Москвы , расположен в КП «Поселок художников» в районе Сокол и продается за 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании Savills. Площадь дома, выполненного в стиле хай-тек, составляет 609 квадратных метров.

На втором месте рейтинга — резиденция площадью 1 370 квадратных метров в Серебряном бору на берегу Москвы-реки, за нее просят 950 миллионов рублей.

Третье место у еще одного дома в «Поселке художников» — его продают за 867 миллионов рублей. Дом площадью 750 квадратных метров полностью готов к проживанию.

Подавляющее большинство самых дорогих объектов находится в двух знаковых столичных районах — в Серебряном бору и «Поселке художников», отмечают эксперты. Часто такие объекты реализуются в режиме закрытых продаж и не появляются на открытом рынке.