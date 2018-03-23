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В кварталах реновации появятся бомбоубежища
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Столичные кварталы реновации обеспечат бомбоубежищами 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Будущие подземные пространства будут использоваться как сооружения двойного назначения.
В кварталах московской программы реновации построят объекты гражданской обороны (ГО).
— Всегда была директива строительства объектов ГО ЧС, то есть бомбоубежищ, в рамках городской застройки. Она остается. Объекты ГО ЧС не в каждом квартале реновации, но будут на сто процентов, — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Будущие подземные пространства будут использоваться как сооружения двойного назначения. В обычное время они будут служить гаражами, бытовыми и инженерными помещениями, а при необходимости — укрытиями.
Отметим, что в столице существует сеть защитных сооружений гражданской обороны, в том числе капитальные объекты, включая бомбоубежища времен Великой Отечественной войны, и сооружения двойного назначения, в число которых входит Московский метрополитен. Общее число бомбоубежищ в Москве является государственной тайной, передает Интерфакс.
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