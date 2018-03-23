В кварталах реновации появятся бомбоубежища

Столичные кварталы реновации обеспечат бомбоубежищами

Будущие подземные пространства будут использоваться как сооружения двойного назначения.

— Всегда была директива строительства объектов ГО ЧС, то есть бомбоубежищ, в рамках городской застройки. Она остается. Объекты ГО ЧС не в каждом квартале реновации, но будут на сто процентов, — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В кварталах московской программы реновации построят объекты гражданской обороны (ГО).

Будущие подземные пространства будут использоваться как сооружения двойного назначения. В обычное время они будут служить гаражами, бытовыми и инженерными помещениями, а при необходимости — укрытиями.