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В КПРФ предложили ежегодно выделять на жильё для сирот 140 миллиардов рублей
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В КПРФ предложили ежегодно выделять на жильё для сирот 140 миллиардов рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В КПРФ предлагают увеличить финансирование обеспечения жильём детей-сирот, заявил член Комитета Госдумы по региональной политике Алексей Корниенко в ходе «часа заявлений».
По его словам, очереди на жильё в России уже стали обычным делом. «Показательно, когда в таких очередях стоят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», — сказал Корниенко.
В 2016 году 229 тысяч сирот состояло в очереди на жильё, а под конец года — уже 240 тысяч. К депутату поступают жалобы от сирот из Дальнего Востока, которым «стало негде жить, кроме исправительных колоний и вокзалов».
Во многих регионах похожая картина. Часто для получения жилья гражданам приходится массово обращаться в суд. С 2015 по 2017 годы федеральный бюджет выделял по 6,9 миллиардов рублей ежегодно на обеспечение жильём детей-сирот, а в этом году заложено на 200 миллионов больше.
Но регионам требуется около 140 миллиардов рублей на решение проблемы. «Необходимо увеличить финансирование из бюджета, без этого невозможно решить проблему роста очередей на жильё», — сказал Алексей Корниенко.
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