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Чешский городок Янов стал меккой для российских инвесторов
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Чешский городок Янов стал меккой для российских инвесторов 

Prian.ru 1 час назад
Как сообщает 420on.cz, квартиры в Янове скупают россияне, украинцы, словаки и израильтяне. В некоторых жилых домах доля таких собственников квартир достигает 30%. Как говорят местные жители, иностранцев привлекают эти объекты с инвестиционной целью. Со сдачи в аренду здесь можно получить неплохой доход.
Больше всего на местном рынке активны россияне. По утверждениями социальных работников, среди съемщиков в Янове много цыган, и все они необеспеченные. Но зато они регулярно получают от властей социальные пособия.
В местном кадастре зарегистрировано 79 владельцев недвижимости российского происхождения. Также сюда входят и другие нерезиденты с русскими фамилиями, которые живут во Франции или Аргентине. Некоторые российские собственники недвижимости в Янове постоянно проживают в Чехии.
В нашей базе — почти 7000 предложений по продаже жилья в Чехии.
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