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Жители сел Северной Осетии получат около 19 млн рублей на улучшение жилищных условий
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Жители сел Северной Осетии получат около 19 млн рублей на улучшение жилищных условий 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2018 году на улучшение жилищных условий в селах республики около 19 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза республики.
"В этом году сельские семьи республики получат социальные выплаты на общую сумму 18,7 млн рублей для приобретения и строительства жилья. Средства выделены из федерального и республиканского бюджета. Субсидии будут предоставлены жителям, работающим в агропромышленном комплексе республики, социальной сфере", — говорится в сообщении.
Выплаты направлены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанной на 2013-2020 годы.
В 2017 году государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 24 сельские семьи.
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