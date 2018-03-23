Жители сел Северной Осетии получат около 19 млн рублей на улучшение жилищных условий

ВЛАДИКАВКАЗ , 23 марта. / ТАСС /. Власти Северной Осетии направят в 2018 году на улучшение жилищных условий в селах республики около 19 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза республики.

"В этом году сельские семьи республики получат социальные выплаты на общую сумму 18,7 млн рублей для приобретения и строительства жилья. Средства выделены из федерального и республиканского бюджета. Субсидии будут предоставлены жителям, работающим в агропромышленном комплексе республики, социальной сфере", — говорится в сообщении.

Выплаты направлены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанной на 2013-2020 годы.

В 2017 году государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 24 сельские семьи.