Ещё
Проект строительства глубоководного района морского порта Архангельск подтвержден 45% грузовой базы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект строительства глубоководного района морского порта Архангельск подтвержден 45% грузовой базы 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, текущий статус реализации проекта включает в себя декларацию о намерениях инвестирования в строительство, которая согласована Росморречфлотом. Также подписаны соглашение о реализации проекта и дорожная карта с компанией Poly International — китайский партнер изучает техническую концепцию проекта. Помимо этого, выполнены предварительные геолого-изыскательские работы на месте предполагаемого строительства глубоководного района. Кроме того, уже имеется подтверждение 45% грузовой базы к 2025 году. Согласно заявленным параметрам проекта, к 2035-му объем перевалки через порт составит до 38 млн т ежегодно.
РЖД-Партнер: последние новости
Движение по Крымскому мосту запустят в декабре Россия может оспорить американские импортные пошлины на сталь и алюминий в суде ВТО Забастовка транспортников привела к отмене 30% рейсов в Париже
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации371
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды58
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова68
Путин выступит со срочным обращением440
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение