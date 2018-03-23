Проект строительства глубоководного района морского порта Архангельск подтвержден 45% грузовой базы

По его словам, текущий статус реализации проекта включает в себя декларацию о намерениях инвестирования в строительство, которая согласована Росморречфлотом. Также подписаны соглашение о реализации проекта и дорожная карта с компанией Poly International — китайский партнер изучает техническую концепцию проекта. Помимо этого, выполнены предварительные геолого-изыскательские работы на месте предполагаемого строительства глубоководного района. Кроме того, уже имеется подтверждение 45% грузовой базы к 2025 году. Согласно заявленным параметрам проекта, к 2035-му объем перевалки через порт составит до 38 млн т ежегодно.