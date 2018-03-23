В новой Москве в 2018 году начнется строительство магистрального водопровода

Строительство нового водопровода длиной 15 километров, который свяжет системы водоснабжения Калужского и Варшавского направлений, начнется в новой Москве в текущем году, его стоимость составит около 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы. «Протяженность этого мощного трубопровода составит 15 километров, он свяжет между собой системы водоснабжения Калужского и Варшавского направлений. В ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение проектных работ. Предполагается, что строительство нового магистрального водопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2020 года», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин По его словам, проект также предусматривает масштабную реконструкцию ряда водозаборных узлов, в частности, «Яковлево», «Знамя Октября» и «Поселок фабрики 1 Мая». «Данный проект включен в городскую Адресную инвестиционную программу, его стоимость составляет порядка 2,7 миллиарда рублей», — добавил Жидкин.