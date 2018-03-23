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Власти Москвы не будут увеличивать объем застройки ЖК «Царицыно»
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Власти Москвы не будут увеличивать объем застройки ЖК «Царицыно» 

Rambler News Service 1 час назад
Власти Москвы не будут увеличивать объёмы застройки при реализации проблемного проекта ЖК «Царицыно», утверждённых объемов второй очереди — ЖК «Царицыно-2» — достаточно для завершения проекта, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Проект планировки прошёл публичные слушания. Там сейчас и так много (квадратных метров. — RNS) предусматривает вторая очередь», — сказала Княжевская.
Ранее зерновая компания «Настюша» получила разрешение на строительство двух дополнительных корпусов ЖК «Царицыно-2» в рамках, утвержденных весной 2017 года Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В ЖК «Царицыно-2» построено около 40% планируемых площадей, продано более 50% квартир, однако стройка заморожена, сообщал РБК в августе 2017 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы возьмут на себя обязанность по достройке наиболее проблемных объектов долевого строительства. По словам Собянина, в самом сложном положении находятся обманутые дольщики ЖК «Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк».
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