Власти Москвы не будут увеличивать объем застройки ЖК «Царицыно»

Власти Москвы не будут увеличивать объёмы застройки при реализации проблемного проекта ЖК «Царицыно», утверждённых объемов второй очереди — ЖК «Царицыно-2» — достаточно для завершения проекта, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

«Проект планировки прошёл публичные слушания. Там сейчас и так много (квадратных метров. — RNS) предусматривает вторая очередь», — сказала Княжевская.

Ранее зерновая компания «Настюша» получила разрешение на строительство двух дополнительных корпусов ЖК «Царицыно-2» в рамках, утвержденных весной 2017 года Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В ЖК «Царицыно-2» построено около 40% планируемых площадей, продано более 50% квартир, однако стройка заморожена, сообщал РБК в августе 2017 года.