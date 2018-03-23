В рамках реновации могут быть построены высотные ЖК

Строительство высотных жилых комплексов для переселения участников программы реновации возможно только в исключительных случаях, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

«Если это градостроительно обоснованно, в исключительных случаях», — сказала Княжевская, отметив, что в основном будут возводиться дома высотой до 14 этажей.

Чиновник подчеркнула, что высота жилого комплекса не всегда влияет на плотность застройки. «Это зависит от размера земельного участка. Высокая плотность может быть и у шестиэтажного здания. Это такой интересный парадокс», — подчеркнула Княжевская.

Нормативная плотность застройки в рамках реновации составит до 25 тыс. кв. м на га.