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В рамках реновации могут быть построены высотные ЖК
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В рамках реновации могут быть построены высотные ЖК 

Rambler News Service 37 минут назад
Строительство высотных жилых комплексов для переселения участников программы реновации возможно только в исключительных случаях, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Если это градостроительно обоснованно, в исключительных случаях», — сказала Княжевская, отметив, что в основном будут возводиться дома высотой до 14 этажей.
Чиновник подчеркнула, что высота жилого комплекса не всегда влияет на плотность застройки. «Это зависит от размера земельного участка. Высокая плотность может быть и у шестиэтажного здания. Это такой интересный парадокс», — подчеркнула Княжевская.
Нормативная плотность застройки в рамках реновации составит до 25 тыс. кв. м на га.
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