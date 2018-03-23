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Тольяттинский ЖСК «Татищев-2» включили в число проблемных объектов Самарской области
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Тольяттинский ЖСК «Татищев-2» включили в число проблемных объектов Самарской области 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, ЖСК «Татищев-2» занимался возведением многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Фрунзе и Новый проезд в Тольятти. Строительство объекта началось в 2013 году, однако уже 2014 стало известно, что работы на площадке остановились. Согласно договору, жилой дом должен был быть достроен к сентябрю 2016 года. Однако к тому моменту готовность объекта составляла всего лишь 10% — застройщик построил только два этажа из семнадцати.
В свое время в мэрии Автограда сообщили, что они не вправе повлиять на ситуацию, поскольку деятельность строительных кооперативов не регулируется законом о долевом строительстве. Примечательно, что до недавнего времени этот объект не фигурировал в числе проблемных. По последним данным, кроме него обязательства застройщиков нарушены еще по 42 площадкам в регионе.
По информации регионального Минстроя, в реестр дольщиков жилищно-строительного кооператива «Татищев-2» в настоящий момент включено 30 человек. Большинство из них приобретали квартиры в доме по договорам паенакопления. Известно, что всего в возведение объекта вложились 60 человек.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что дольщики ЖСК «Татищев-2» пригрозили перекрыть автотрассу в Тольятти, если самарские власти не отреагируют на сложившуюся ситуацию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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