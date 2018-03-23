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Москва в 2018 г планирует утвердить 11 ППТ промзон
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Москва в 2018 г планирует утвердить 11 ППТ промзон 

РИА Недвижимость 45 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 23 мар — РИА Недвижимость. Власти Москвы планируют в этом году утвердить 11 проектов планировки промышленных и производственных территорий, рассказала журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, сейчас в работе находится 11 ППТ общей площадью 436 гектаров. «В этом году планируем утвердить», — уточнила она.
Площадь потенциальной застройки данных территорий составит 5,5 миллиона квадратных метров, сказала глава комитета.
Княжевская отметила, что в 2017 году утверждено 8 ППТ на 454 гектара с площадью застройки 6,5 миллиона квадратных метров.
Она подчеркнула, что у города нет задачи застраивать промзоны только жильем в ущерб рабочим местам. «Есть задача оздоровить промзоны, дать им второе дыхание», — пояснила она.
Княжевская также рассказала, что всего в городе 17 тысяч гектаров производственных территорий, из которых 7,8 тысячи гектаров — непосредственно промзоны. По 3,6 тысячи гектаров территорий уже имеется необходимая документация, ещё 2 тысячи гектаров находятся в работе.
РИА Недвижимость: последние новости
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