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В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
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В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: SAVILLS
Самый дорогой дом, выставленный на продажу в Москве, расположен в районе Сокол в «Поселке художников» — одном из известнейших стародачных мест столицы. Особняк оценили в 1,015 миллиарда рублей, свидетельствуют материалы агентства Savills, поступившие в «Дом» в пятницу, 23 марта.
Общая площадь коттеджа, возведенного по авторскому архитектурному проекту, — 609 квадратных метров. На прилегающем участке есть летняя беседка со столовой зоной и домик для охраны. Особняк построен на территории закрытого поселка в непосредственной близости от станции метро «Сокол».
В целом, по данным аналитиков, совокупная стоимость десяти самых дорогих особняков Москвы составляет 6,4 миллиарда рублей.
«Подавляющее большинство таких домов находится в двух знаковых московских локациях — в Серебряном Бору и "Поселке Художников" на Соколе, — отмечается в предоставленных «Дому» материалах. — Удивительная аура и богатая история этих мест обусловливает особенный покупательский интерес и столь высокие цены».
Ранее в Москве была обнаружена самая дорогая квартира России — это пентхаус площадью почти тысяча квадратных метров, оцененный в более чем два миллиарда рублей. Апартаменты находятся в элитном доме в Гранатном переулке около станции метро «Тверская», они не отремонтированы и не меблированы.
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