В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей

Самый дорогой дом, выставленный на продажу в Москве , расположен в районе Сокол в «Поселке художников» — одном из известнейших стародачных мест столицы. Особняк оценили в 1,015 миллиарда рублей, свидетельствуют материалы агентства Savills, поступившие в «Дом» в пятницу, 23 марта.

Общая площадь коттеджа, возведенного по авторскому архитектурному проекту, — 609 квадратных метров. На прилегающем участке есть летняя беседка со столовой зоной и домик для охраны. Особняк построен на территории закрытого поселка в непосредственной близости от станции метро «Сокол».

«Подавляющее большинство таких домов находится в двух знаковых московских локациях — в Серебряном Бору и "Поселке Художников" на Соколе, — отмечается в предоставленных «Дому» материалах. — Удивительная аура и богатая история этих мест обусловливает особенный покупательский интерес и столь высокие цены». В целом, по данным аналитиков, совокупная стоимость десяти самых дорогих особняков Москвы составляет 6,4 миллиарда рублей.