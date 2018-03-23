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Нумизматика — самое популярное направление у самарских коллекциониров
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Нумизматика — самое популярное направление у самарских коллекциониров 

Волга Ньюс 1 час назад
Второе место (8,6%) досталось военным вещам: пилоткам, погонам, биноклям, деталям техники с фронта. Чуть ниже (5,6%) оказался спрос на масштабные модели транспортных средств. Также среди самарцев обнаружилось немало ценителей грампластинок (4,3% спроса) и картин (3,5%).
Среди популярных коллекционных товаров в Самаре дороже всего стоят картины — 15,5 тыс. рублей в среднем. Самыми дешевыми оказались грампластинки по средней цене 2,3 тыс. рублей. Монеты продавцы оценили в 3,6 тыс. рублей, модели — в 4,4 тыс. рублей, а военные вещи — в 4,7 тыс. рублей.
Почти во всех крупнейших российских городах монеты также оказались на первом месте по спросу в подкатегории «Коллекционирование». Исключением стали Москва и Казань: в Москве самым популярным коллекционным товаром оказались модели транспортных средств (11,9% спроса), а в столице Татарстана — военные вещи (14,8% спроса). В Москве и Челябинске в число востребованных товаров для коллекционирования попали жетоны, медали и значки. В целом же пятерка лидеров в крупнейших городах России и по стране в целом оказалась примерно одинаковой: монеты, военные вещи, модели транспортных средств, грампластинки, картины.
Монеты в подкатегории «Коллекционирование» на Avito в феврале этого года дороже всего продавались в Тюмени (средняя цена по объявлениям — 56,1 тыс. рублей), а дешевле всего — в Саратове (за 1,9 тыс.). Самая низкая стоимость моделей также отмечена в Саратове (3,2 тыс.), самая высокая — в Иркутске (52,1 тыс.). Максимальная стоимость коллекционных банкнот отмечена в Иркутске (9,7 тыс.), зато в Тольятти она не превысила 1 тыс. рублей.
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