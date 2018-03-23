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Власти Челябинска не могут найти денег на расселение аварийного жилья
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Власти Челябинска не могут найти денег на расселение аварийного жилья 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Прокуратура уличила мэра Челябинска Евгения Тефтелева в том, что у муниципалитета нет средств на переселение жителей из аварийного жилья, рассказала «АиФ-Челябинск» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Данный факт выяснился в ходе проверки по факту обрушения конструкций аварийного дома по Копейскому шоссе, 8 «А». Дом признали аварийным в 2015 году, и жильцов должны были переселить в 2016-м, но органы местного самоуправления не сделали это до сих пор. Надзорное ведомство неоднократно требовало от мэра Челябинска и председателя гордумы исполнить свои обязательства. В итоге оказалось, что переселить граждан власти не могут из-за отсутствия средств.
«На приобретение 181 помещения и выплату возмещения собственникам аварийного жилфонда со сроками расселения 2014 — 2018 годов необходимо 474,1 млн рублей. Однако по муниципальной программе на эти цели предусмотрено всего 65 млн рублей плюс покупка 58 помещений, — уточнила Наталья Мамаева. — Таким образом, орган местного самоуправления в 2018 году не имеет возможности выполнить свои обязательства перед гражданами».
В связи с этим прокуратура Челябинска потребовала от главы города Евгений Тефтелева немедленно решить вопрос об увеличении денежных средств на переселение проживающих в аварийном жилищном фонде.
Напомним, в начале 2018 года после публикации в «АиФ-Челябинск» прокуратура обязала мэрию Копейска обеспечить жильём 85-летнюю бабушку, живущую в бараке.
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