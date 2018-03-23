Ещё
Власти Ростова через суд потребуют вернуть участки, ранее переданные порту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Ростова через суд потребуют вернуть участки, ранее переданные порту 

Деловое сообщество 1 час назад
Департамент имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону направил в Арбитражный суд иски к компаниям «Ростовский зерновой терминал», «Медсемрус», «Хакан Агро-Русь» с требованием вернуть муниципалитету земельные участки в промзоне Заречной в левобережной части города. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Участки, площадь которых составляет от 3 до 85 тыс. кв м, были переданы ООО «Ростовский универсальный порт» (РУП) в 2009 году, основанием стали пять договоров купли-продажи. После этого порт перепродал их компаниям, на которые и подает в суд ДИЗО. Ущерб муниципалитету составил 500 млн руб.
Кроме того, ДИЗО обращался ранее в суд с просьбой признать недействительными вышеуказанные сделки. Несмотря на готовность порта вернуть их, в суде не утверждали документы из-за того, что часть участков арестована, а другие находятся в аренде.
Деловое сообщество: последние новости
Федеральные власти поддержат проект строительства «Аэросити» в Ростове Более двухсот донских многодетный семей уже получили землю в этом году До ЧМ-2018 в Ростове создадут новый приют для бездомных животных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре68
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1795
Еще одна страна вышлет российских дипломатов192
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья25
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение