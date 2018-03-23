Власти Ростова через суд потребуют вернуть участки, ранее переданные порту

Департамент имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону направил в Арбитражный суд иски к компаниям «Ростовский зерновой терминал», «Медсемрус», «Хакан Агро-Русь» с требованием вернуть муниципалитету земельные участки в промзоне Заречной в левобережной части города. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Участки, площадь которых составляет от 3 до 85 тыс. кв м, были переданы ООО «Ростовский универсальный порт» (РУП) в 2009 году, основанием стали пять договоров купли-продажи. После этого порт перепродал их компаниям, на которые и подает в суд ДИЗО. Ущерб муниципалитету составил 500 млн руб.

Кроме того, ДИЗО обращался ранее в суд с просьбой признать недействительными вышеуказанные сделки. Несмотря на готовность порта вернуть их, в суде не утверждали документы из-за того, что часть участков арестована, а другие находятся в аренде.