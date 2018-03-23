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Продажи квартир в Москве резко выросли
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Продажи квартир в Москве резко выросли 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
По итогам февраля 2018 года на московском рынке новостроек заключено более 5,5 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), что на 71 процент превышает показатель за аналогичный период 2017-го. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Росреестра в пятницу, 23 марта.
Число сделок на вторичном рынке за указанный период увеличилось почти на 20 процентов: в феврале в городе зарегистрировали более 10 тысяч прав на основании договоров купли-продажи или мены жилья (годом ранее — около 8 тысяч таких сделок).
Как отмечают в ведомстве, ипотека также показала уверенный рост: в прошлом месяце в Москве было подписано около пяти тысяч ипотечных контрактов — на 82 процента больше, чем в феврале 2017-го.
Ранее сообщалось, что в 2018-м доступность жилья в столице вновь снизилась: москвичам со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, чтобы при минимально необходимых расходах накопить на обычную квартиру в новостройке. Год назад московская семья могла накопить деньги за девять лет и два месяца.
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