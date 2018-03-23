Две гостиницы Подмосковья получили субсидию на 54 миллиона рублей в 2017 году

Субсидию в размере 54 миллионов рублей выделили двум гостиничным комплексам в 2017 году, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр культуры региона Оксана Косарева «В 2017 году субсидия в сумме более 54 миллионов рублей была предоставлена двум гостиничным комплексам: Holiday Inn Express в Химках и гостинице Ibis в Домодедове», — сказала Косарева. Субсидирование капитальных затрат на строительство и оснащение при создании или модернизации отелей является одной из мер государственной поддержки частных инвесторов при создании гостиничной сети в регионе, пояснила министр. Средства выделяются зарегистрированным в Московской области гостиницам, которые соответствуют категориям «три звезды» и выше. В результате работ в отеле должно появиться не менее 20 новых номеров. Сумма частных инвестиций должна быть не меньше 50 миллионов рублей.