Жители «Салават Купере» организуют собрание против строительства МСЗ 

Собрание жильцов, выступающих против строительства мусоросжигательного завода в Осиновском сельском поселении, пройдет в ЖК «Салават Купере» 25 марта, в воскресенье.
Активисты встретятся в 13.00 у дома №21/11 по ул. Нурихана Фаттаха. На встречу они приглашают представителей СМИ, через которых попытаются донести до властей республики свой протест против строительства МСЗ в Зеленодольском районе.
«Хочу отметить, что предстоящее мероприятие — это не митинг. Жильцы просто хотят собраться вместе, чтобы нашу общую позицию услышали. Мы недовольны, что завод собираются строить вблизи населенных пунктов. Рядом с нами и так работают «Казаньоргсинтез» и птицефабрика. Если мусоросжигательный завод такой экологически чистый, пускай строят в Боровом Матюшино», — сказала жительница «Салават Купере».
Напомним, 22 марта на заседании Госсовета РТ премьер-министр РТ Алексей Песошин подтвердил информацию о том, что МСЗ построят на границе с Казанью — в Осиновском сельском поселении Зеленодольского района. Как уточнил «АиФ-Казань» министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин, его санитарная зона будет всего 500 метров, так как он будет построен по новейшим технологиям. Для сравнения санитарная зона «Казаньоргсинтеза» составляет 2,5 километра.