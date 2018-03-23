Жители «Салават Купере» организуют собрание против строительства МСЗ

Собрание жильцов, выступающих против строительства мусоросжигательного завода в Осиновском сельском поселении, пройдет в ЖК «Салават Купере» 25 марта, в воскресенье.

Активисты встретятся в 13.00 у дома №21/11 по ул. Нурихана Фаттаха. На встречу они приглашают представителей СМИ, через которых попытаются донести до властей республики свой протест против строительства МСЗ в Зеленодольском районе.