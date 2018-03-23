Проблема нуждающихся в жилье будете решена в Башкирии к 2025 году

89 тысяч семей Башкирии , стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, должны получить такую возможность к 2025 году, об этом заявил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов 23 марта на заседании Госсобрания РБ.

Он рассказал, что в 2017 году государственную поддержку в улучшении жилищных условий оказали 2 650 нуждающимся категориям граждан.

«В прошлом году принята Концепция обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан до 2025 года, в рамках которой начато строительство социального жилья», — сообщил он.

Депутат Николай Никитин заметил, что люди долго стоят в очереди на новое жильё, хотя имеют льготы.