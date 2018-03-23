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Проблема нуждающихся в жилье будете решена в Башкирии к 2025 году
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Проблема нуждающихся в жилье будете решена в Башкирии к 2025 году 

АиФ-Уфа 19 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
89 тысяч семей Башкирии, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, должны получить такую возможность к 2025 году, об этом заявил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов 23 марта на заседании Госсобрания РБ.
Он рассказал, что в 2017 году государственную поддержку в улучшении жилищных условий оказали 2 650 нуждающимся категориям граждан.
«В прошлом году принята Концепция обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан до 2025 года, в рамках которой начато строительство социального жилья», — сообщил он.
Депутат Николай Никитин заметил, что люди долго стоят в очереди на новое жильё, хотя имеют льготы.
«Сейчас основное количество социального жилья строится в Уфе, где и наибольшая очередь. Строится в Кузнецовском затоне, — ответил премьер-министр. — В 2018 году строительство будет вестись на 16 площадках, две из которых будут в Уфе. Мы поставили амбициозную задачу: 89 тысяч семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, должны получить такую возможность до 2025 года».
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