Мострансавто планирует выручить до 13,5 млн руб. от сдачи в аренду восьми объектов недвижимости

ГУП МО «Мострансавто» сдаст в аренду еще восемь объектов недвижимости, предприятие планирует выручить за счет этого не менее 13,5 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«Мострансавто сдаст в аренду еще восемь объектов недвижимости, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного владения. Компания рассчитывает получить от аренды выставленных на аукцион объектов не менее 13,5 млн руб. за три года — порядка 4,5 млн руб. ежегодно. Годовая стоимость аренды выставленных лотов колеблется от 31 тыс. руб. до 1,2 млн руб.» — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в начале 2018 г. состоялись аукционы по сдаче в аренду других 25 объектов недвижимости перевозчика.

«Неиспользуемое имущество активно вовлекается в оборот для оптимизации финансовых потоков в ведомстве. Вырученные средства будут направлены на хозяйственную деятельность, включая техобслуживание автопарка, закупки запчастей и прочее», — уточнил первый заместитель генерального директора «Мострансавто» по оперативному управлению Вячеслав Имангулов.

Воскресенске, Наро-Фоминске и Мытищах. Как пояснили в пресс-службе компании, в числе объектов недвижимости, выставленных на аукцион — склады, офисные помещения, административные корпусы и другие объекты, расположенные в Одинцове, Дмитрове Шатуре , Сергиевом Посаде, Чехове

«Заявки на участие принимаются в Российском аукционном доме до 12 апреля. Аукцион состоится 16 апреля», — заключили в Мострансавто.