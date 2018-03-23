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Ввод жилья в Российской Федерации за январь-февраль 2018 года вырос на 24,8% за счет двукратного роста ввода жилья населением (графики)
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Ввод жилья в Российской Федерации за январь-февраль 2018 года вырос на 24,8% за счет двукратного роста ввода жилья населением (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
В январе-феврале 2018 года в Российской Федерации введено 10,2 млн м2 жилья. Это на 24,8% или на 2,0 млн м2 больше, чем за аналогичный период 2017 года. В феврале 2018 года в Российской Федерации введено 5,2 млн м² жилья. Это на 34,1% или на 1,3 млн м² больше, чем за аналогичный период 2017 года. Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Российской Федерации третий месяц подряд. Следует, однако, отметить, что этот рост обеспечен индивидуальным жилищным строительством. Из 10,2 млн м² совокупного ввода жилья населением введено 5,3 млн м², то есть больше половины. Ввод ИЖС растет необычайно быстрыми темпами и ускоряется. Во второй половине прошлого года прирост ввода достигал 25—-30% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года. В январе 2018 года прирост составил более 70%, а в феврале — 132%. В абсолютных величинах объем ввода жилья населением накопленным итогом вдвое превышает показатели прошлого и на треть — позапрошлого года. Однако даже достигнутые рекордные цифры ниже объемов ввода ИЖС, зафиксированных в 2015 году (тогда за январь-февраль населением было ведено 6,3 млн м²). В послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу ежегодно строить 120 млн м² жилья, что и было заложено в Стратегию развития жилищной сферы до 2025 года. По итогам 2017 года было возведено 78,6 млн м² жилья, а за последние 12 месяцев (с марта 2017 по февраль 2018 года) введено в эксплуатацию 80,6 млн м². Если совокупный объем ввода жилья будет увеличиваться теми же темпами, то к выход на целевые 120 млн м² к концу 2025 года вполне реален.
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