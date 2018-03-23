Брянского застройщика наказали за недостоверную информацию в рекламных буклетах 

В буклетах отсутствовала информация о проектной декларации и реальном девелопере жилого комплекса. Фото: www.rostovgazeta.ru Брянское УФАС наказало одного из застройщиков за несоблюдение закона «О рекламе». В торговых центрах города распространялись буклеты с рекламой квартир в новостройке. В буклетах было указаны адрес, название жилого комплекса, планировка квартир и преимущества, которые получат покупатели данных квартир, в том числе дольщики. Но, как отмечает надзорное ведомство, в буклетах отсутствовало главное: «информация о месте и способах получения проектной декларации. Кроме того лицо, указанное в рекламе, не является застройщиком жилого комплекса, что свидетельствует о недостоверности рекламной информации». В итоге антимонопольным органом данная реклама была признана ненадлежащей, а застройщик привлечен к ответственности. Индивидуальному предпринимателю, ответственному за изготовление и размещение рекламы было предписано устранить нарушение и вынесено предупреждение. Напомним, что с января 2017 года в закон «О рекламе» внесены изменения, в соответствии с которыми в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, помимо сведений о месте размещения проектной декларации, должно быть указано фирменное наименование (наименование) застройщика либо его коммерческое обозначение. При этом рекламодатели «вправе по своему усмотрению выбрать, какие сведения о застройщике (наименование или коммерческое обозначение) будут указаны в рекламе, а также вправе указать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов — наименование жилого комплекса)». Право на указание в рекламе коммерческих обозначений, индивидуализирующих жилой комплекс или самого застройщика возникает у рекламодателя только при выполнении следующих условий: • коммерческое обозначение указано в проектной декларации; • проектная декларация своевременно опубликована застройщиком. Фото: www.bryansk.tpprf.ru