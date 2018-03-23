Ещё
Брянского застройщика наказали за недостоверную информацию в рекламных буклетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брянского застройщика наказали за недостоверную информацию в рекламных буклетах 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
В буклетах отсутствовала информация о проектной декларации и реальном девелопере жилого комплекса. Фото: www.rostovgazeta.ru Брянское УФАС наказало одного из застройщиков за несоблюдение закона «О рекламе». В торговых центрах города распространялись буклеты с рекламой квартир в новостройке. В буклетах было указаны адрес, название жилого комплекса, планировка квартир и преимущества, которые получат покупатели данных квартир, в том числе дольщики. Но, как отмечает надзорное ведомство, в буклетах отсутствовало главное: «информация о месте и способах получения проектной декларации. Кроме того лицо, указанное в рекламе, не является застройщиком жилого комплекса, что свидетельствует о недостоверности рекламной информации». В итоге антимонопольным органом данная реклама была признана ненадлежащей, а застройщик привлечен к ответственности. Индивидуальному предпринимателю, ответственному за изготовление и размещение рекламы было предписано устранить нарушение и вынесено предупреждение. Напомним, что с января 2017 года в закон «О рекламе» внесены изменения, в соответствии с которыми в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, помимо сведений о месте размещения проектной декларации, должно быть указано фирменное наименование (наименование) застройщика либо его коммерческое обозначение. При этом рекламодатели «вправе по своему усмотрению выбрать, какие сведения о застройщике (наименование или коммерческое обозначение) будут указаны в рекламе, а также вправе указать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов — наименование жилого комплекса)». Право на указание в рекламе коммерческих обозначений, индивидуализирующих жилой комплекс или самого застройщика возникает у рекламодателя только при выполнении следующих условий: • коммерческое обозначение указано в проектной декларации; • проектная декларация своевременно опубликована застройщиком. Фото: www.bryansk.tpprf.ru
Единый реестр застройщиков: последние новости
Ввод жилья в Российской Федерации за январь-февраль 2018 года вырос на 24,8% за счет двукратного роста ввода жилья населением (графики) Новые стандарты жилья: потолки 2,8 метра, кухни квадратные, входы — вровень с землей Правительственные аналитики прогнозируют рост себестоимости жилищного строительства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1298
Раскрыта главная цель Путина на новый срок311
Еще одна страна вышлет российских дипломатов58
Британия испугалась мести России92
Успенскую сняли с рейса за дебош125
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
01:12
Евросоюз отзывает посла из России
Политика
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:25
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Общество Новости Москвы
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение