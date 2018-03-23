Не могу и не хочу. Почему не все оплачивать жилищно-коммунальные услуги

Долги омичей перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями растут как снежный ком и исчисляются миллиардами рублей. Судебные приставы говорят, что среди общего количества исполнительных производств 16% занимают дела о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. С некоторых пор приставы зачастили в дома-новостройки.

Проблемные переселенцы

За счёт Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2017 году в Омске завершилась пятилетняя программа по переселению омичей из аварийных домов. За это время 7243 жителя (2542 семьи) смогли переехать в благо­устроенные квартиры. Казалось бы, управляющим компаниям только в радость обслуживать такое жильё. Но у «управляшек» наступил шок от новой реальности, в которой они оказались. Они увидели, что примерно половина новосёлов — это люди без навыков общественной культуры проживания. Получается, омичи уехали из бараков, но бараки не уехали из них. Выкинуть мусор в окно, сломать дверь, украсть батарею — это норма, но главной проблемой переселенцев из ветхого жилья называют неискоренимую привычку не платить за коммунальные услуги. Собираемость в таких домах одна из самых низких в городе.

«Наша компания обслуживает 12 домов, где живут переселенцы из ветхого жилья, — говорит исполнительный директор управляющей организации Ксения Долинная. — На 1 января 2018 года долг за содержание жилья составляет свыше 4 млн руб., за отопление и горячее водоснабжение — 5 млн; самая большая задолженность в таких домах — 91 тыс. руб. с одной квартиры. С неплательщиками работаем по определённому алгоритму: во-первых, высылаем уведомление о задолженности, во-вторых — претензию, а третьим шагом становится подача иска в суд».

«Сиротские» дома

Коммунальщики говорят, что люди, которые живут на условиях найма, также в чис­ле злостных неплательщиков. Среди них много детей-сирот, получивших квартиры бесплатно. Как отмечают в региональном министерстве имущественных отношений (ведомство, курирующее обеспечение жилплощадью оставшихся без родителей граждан), более 60% нанимателей жилых помещений имеют задолженности по коммунальным платежам. В 2017 году долги за электричество, газ, отопление и воду составили почти 12 млн руб.

Договоры специализированного найма с детьми-сиротами заключаются с 2013 года. Таким образом государство осуществляет патронирование бывших выпускников детдомов на период социальной адаптации к новым условиям. По информации ведомства, правительством Омской области с 2012 года (момента передачи полномочий на региональный уровень) выпускникам детдомов предоставлено более 2000 квартир, из них более 14 000 — на условиях специализированного найма. По закону дети-сироты, получившие квартиры на таких условиях, по истечении пяти лет проживания смогут приватизировать жильё в собственность.

«В 2018 году у 362 получателей квартир истекает пятилетний срок договора специализированного найма жилого помещения, — рассказывает министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников . — Межведомственная комиссия, в которую входят представители минобразования , отделов опеки и попечительства муниципалитетов, Центра учёта и содержания собственности Омской области, проведут проверку условий проживания бывших выпускников детских домов и подготовят заключение. Если наниматели бережно относятся к своему жилью, квартиры находятся в хорошем состоянии и нет задолженности по коммунальным платежам — у добросовестных нанимателей жилых помещений проблем с переоформлением договора не возникнет».

Получается, что только без долгов квартира перейдёт навсегда в собственность квартиросъемщика. Наверняка это основной стимул быть ответственным и рассчитываться по платежам вовремя. А вот что делать с теми, кто получил жильё в собственность и не платит? У коммунальщиков и жилищников выход один — идти в суд.