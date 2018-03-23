Экспертизу сделок с недвижимостью доверят роботам

Газета «Коммерсантъ» раскрывает детали пилотного проекта по внедрению блокчейна, который Росреестр намерен провести в Москве , — на коллегии службы его анонсировал глава Минэкономики Максим Орешкин . В него войдут два эксперимента: один предполагает создание блокчейн-реестра прав на недвижимость как части ЕГРН, второй — автоматизацию правовой экспертизы документов по сделкам с недвижимостью при помощи смарт-контрактов и сравнение результатов с решениями госрегистраторов. Завершатся оба проекта к середине декабря, пишет «Ъ».

Как следует из планов Росреестра, запуск первого эксперимента должен состояться 14 мая. Параллельно с фиксацией сведений в едином госреестре недвижимости (ЕГРН) копия выбранных данных по объекту недвижимости при изменении прав на него будет выгружаться в реестр на основе блокчейна Ethereum. При этом будет происходить накопление неизменной истории владения объектом, пояснили «Ъ» в пресс-службе Внешэкономбанка (ВЭБ) — технологического партнера службы. На второй стадии «пилота» пройдет стресс-тестирование реестра — для этого в него внесут до 300 млн дополнительных записей. При этом держателями блокчейн-узлов, заверяющими транзакции и аккумулирующими данные, выступят Минэкономики, ФНС правительство Москвы , а консультантами по информзащите станут ФСО ФСБ и ФСТЭК. По окончании эксперимента планируется оценить неизменность данных блокчейн-реестра, его производительность и потребности в вычислительных мощностях, а также необходимость дополнительной защиты данных. Как отмечает «Ъ», предложенная схема «триумвирата» заинтересованных органов власти может стать альтернативой передаче ЕГРН в ведение ФНС, что в конце прошлого года предлагал первый вице-премьер Игорь Шувалов . С 2010 года Росреестр и ФНС уже обмениваются информацией в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

По результатам экспериментов, которые завершатся 14 декабря 2018 года, Росреестр оценит целесообразность внедрения технологии и внесения необходимых изменений в законодательство.