Ещё
Экспертизу сделок с недвижимостью доверят роботам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспертизу сделок с недвижимостью доверят роботам 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Газета «Коммерсантъ» раскрывает детали пилотного проекта по внедрению блокчейна, который Росреестр намерен провести в Москве, — на коллегии службы его анонсировал глава Минэкономики Максим Орешкин. В него войдут два эксперимента: один предполагает создание блокчейн-реестра прав на недвижимость как части ЕГРН, второй — автоматизацию правовой экспертизы документов по сделкам с недвижимостью при помощи смарт-контрактов и сравнение результатов с решениями госрегистраторов. Завершатся оба проекта к середине декабря, пишет «Ъ».
Как следует из планов Росреестра, запуск первого эксперимента должен состояться 14 мая. Параллельно с фиксацией сведений в едином госреестре недвижимости (ЕГРН) копия выбранных данных по объекту недвижимости при изменении прав на него будет выгружаться в реестр на основе блокчейна Ethereum. При этом будет происходить накопление неизменной истории владения объектом, пояснили «Ъ» в пресс-службе Внешэкономбанка (ВЭБ) — технологического партнера службы. На второй стадии «пилота» пройдет стресс-тестирование реестра — для этого в него внесут до 300 млн дополнительных записей. При этом держателями блокчейн-узлов, заверяющими транзакции и аккумулирующими данные, выступят Минэкономики, ФНС и правительство Москвы, а консультантами по информзащите станут ФСО, ФСБ и ФСТЭК. По окончании эксперимента планируется оценить неизменность данных блокчейн-реестра, его производительность и потребности в вычислительных мощностях, а также необходимость дополнительной защиты данных. Как отмечает «Ъ», предложенная схема «триумвирата» заинтересованных органов власти может стать альтернативой передаче ЕГРН в ведение ФНС, что в конце прошлого года предлагал первый вице-премьер Игорь Шувалов. С 2010 года Росреестр и ФНС уже обмениваются информацией в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
По результатам экспериментов, которые завершатся 14 декабря 2018 года, Росреестр оценит целесообразность внедрения технологии и внесения необходимых изменений в законодательство.
Финмаркет: последние новости
Количество жилья, сданного "индивидуалами", удвоилось Границы дачных участков определят за счет бюджета Россияне за год заработают 60 трлн рублей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре69
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1797
Еще одна страна вышлет российских дипломатов193
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья24
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение