На расселение омичей из аварийного жилья требуется почти 5 млрд рублей

Об этом сообщили в департаменте жилищной политики мэрии.

В мэрии представили новые сведения о количестве многоквартирных аварийных домов в Омске . В перечень включили 196 домов. На расселение жильцов из этих домов требуется 4,8 млрд рублей.

В департаменте жилищной политики подчеркнули, что такая финансовая потребность несоизмерима с возможностью бюджет города. Ранее расселение омичей из аварийного жилья осуществлялось за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его работу продлили до 1 января 2019 года.

Напомним, ранее в мэрии заявили, что омичей из аварийного жилья не будут переселять в новостройки. В бюджете на это нет денег.