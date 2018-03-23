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На расселение омичей из аварийного жилья требуется почти 5 млрд рублей
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На расселение омичей из аварийного жилья требуется почти 5 млрд рублей 

АиФ-Омск 47 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщили в департаменте жилищной политики мэрии.
В мэрии представили новые сведения о количестве многоквартирных аварийных домов в Омске. В перечень включили 196 домов. На расселение жильцов из этих домов требуется 4,8 млрд рублей.
В департаменте жилищной политики подчеркнули, что такая финансовая потребность несоизмерима с возможностью бюджет города. Ранее расселение омичей из аварийного жилья осуществлялось за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его работу продлили до 1 января 2019 года.
Напомним, ранее в мэрии заявили, что омичей из аварийного жилья не будут переселять в новостройки. В бюджете на это нет денег.
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