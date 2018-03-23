В Свердловской области 49 сирот получили ключи от новых квартир

Свердловской области 49 сирот получили ключи от новых квартирПо данным ведомства, ключи получили сироты из Дегтярска , Ирбита и Нижнего Тагила. В Дегтярске ключи получили 24 студента училищ и вузов. Квартиры им выдаются на пять лет — на период социальной адаптации, после этого с ними заключат договоры социального найма, и они смогут полноценно владеть недвижимостью. На приобретение квартир власти выделили 29,5 миллионов рублей.

«Для нас это тоже важное событие. Я знаю, что среди вас есть девушка, которая 3 марта отметила свое восемнадцатилетние. И вот она уже обладательница собственной квартиры! Теперь вы становитесь не только новоселами, но и хозяевами. Желаю, чтобы в доме у вас всегда было чисто, уютно, комфортно», — поздравила ребят уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Ирбите и Нижнем Тагиле жилье детям-сиротам предоставляется практически ежегодно. На строительство десяти однокомнатных квартир в доме на Стекольщиков в Ирбите Фонд жилищного строительства направил из областного бюджета 13,7 миллиона рублей. На покупку пятнадцати «однушек» в доме по улице Смелянского в Нижнем Тагиле потрачено 21,3 миллиона.

С начала года в свое жилье въехали уже 130 детей-сирот, в 2018 году на жилье этой категории планируется выделить 850 миллионов рублей.