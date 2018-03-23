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Многодетная мать из Кузбасса после вмешательства прокуратуры переедет из аварийного дома в новую квартиру
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Многодетная мать из Кузбасса после вмешательства прокуратуры переедет из аварийного дома в новую квартиру 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Многодетная мать из Кузбасса после вмешательства прокуратуры переедет из аварийного дома в новую квартируВ прокуратуру обратилась женщина с заявлением о нарушении прав ее несовершеннолетних детей. В ходе проведенной проверки выяснилось, что администрация городского округа отказало женщине включить ее в список подлежащих переселению из ветхого жилья, расположенного в непосредственной близости к шахте. Причина отказа крылась в том, что на момент выдачи заключения о признании дома ветхим и подлежащим сносу у женщины и ее детей не было регистрации по месту жительства в этом доме. Однако чиновниками не было принято во внимание, что семья фактически там проживала, люди были собственниками дома до момента признания дома ветхим.
Поскольку семья является многодетной и малообеспеченной, женщина самостоятельно не могла обратиться в суд и защитить права. В связи с этим прокурор города направил в суд в защиту их интересов исковое заявление, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В итоге суд поддержал иск представителя надзорного органа. На администрацию городского округа возложена обязанность предоставить семье в составе 8 человек социальную выплату из расчета 18 кв.м. на одного члена семьи для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков из расчета средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья.
Решение не вступило в законную силу.
Фото: pixabay.com.
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