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Субкластер «Белокуриха-2» обеспечат необходимой инфраструктурой в 2018 году
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Субкластер «Белокуриха-2» обеспечат необходимой инфраструктурой в 2018 году 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Инфраструктура в алтайском субкластере «Белокуриха-2» будет готова до конца 2018 года, сообщает портал Doc22.ru.
В первом полугодии планируют достроить газопровод, сети водоснабжения и канализования. Строительство линии электропередач на 110 кВ с подстанцией 110/10 кВ уже завершилось. Энергетики обеспечат электроснабжением строящиеся объекты туркластера после того, как получат разрешительные документы от Ростехнадзора.
Напомним, в строительстве «Белокурихи-2» участвуют 10 инвесторов из СФО. В прошлом году было привлечено около 410 млн рублей частных средств.
Транспортная и инженерная инфраструктура строится в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». В текущем году на развитие туризма в Алтайский край направят еще 400 млн рублей.
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