Субкластер «Белокуриха-2» обеспечат необходимой инфраструктурой в 2018 году

Инфраструктура в алтайском субкластере «Белокуриха-2» будет готова до конца 2018 года, сообщает портал Doc22.ru.

В первом полугодии планируют достроить газопровод, сети водоснабжения и канализования. Строительство линии электропередач на 110 кВ с подстанцией 110/10 кВ уже завершилось. Энергетики обеспечат электроснабжением строящиеся объекты туркластера после того, как получат разрешительные документы от Ростехнадзора

Напомним, в строительстве «Белокурихи-2» участвуют 10 инвесторов из СФО. В прошлом году было привлечено около 410 млн рублей частных средств.

Транспортная и инженерная инфраструктура строится в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». В текущем году на развитие туризма в Алтайский край направят еще 400 млн рублей.

Алтайский край получит 400 млн рублей на развитие туризма