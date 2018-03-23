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Тайным покупателям элитной недвижимости в Великобритании грозит тюрьма
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Тайным покупателям элитной недвижимости в Великобритании грозит тюрьма 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Наказания будут включены в проекты законов, которые планируется принять летом 2018 года. Согласно нововведениям, иностранные компании, которые уже владеют или только покупают недвижимость, должны раскрыть конечных собственников в целях пресечения отмывания денег, сообщает Reuters.
Инвесторы из России, Китая и Ближнего Востока вкладывали миллиарды в лондонcкие объекты, покупая все: от элитной недвижимости до целых компаний. Но происхождение некоторых из этих средств сомнительно.
Лондонская недвижимость особенно привлекает иностранных покупателей благодаря сочетанию топовых квартир, роскошных пентхаусов и небоскребов, а также крупные корпорации, которые используют город в качестве глобального хаба.
Хотя новые законы не направлены сугубо на Россию, британскую столицу уже окрестили «Лондонград» из-за большого количества российских денег, которые влили сюда после распада Советского Союза в 1991 году.
Британская недвижимость на общую сумму свыше $254 млн, приобретенная с 2004 года, включена в расследование по делу о доходах от коррупции. Более 75% объектов в настоящее время находятся под следствием из-за использования тайных офшорных счетов.
Неясно, сколько денег отмыто через Великобританию, но Национальное Агентство по преступности отмечает, что предполагаемая цифра между $51 и 127 млрд «существенно занижена».
В нашей базе — более 100 предложений по продаже недвижимости в Великобритании.
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