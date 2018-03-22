В Ульяновской области планируют создать новую промзону площадью 400 га

УЛЬЯНОВСК , 22 марта. / ТАСС /. Новую промышленную зону планируют создать под Ульяновском. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель правительства региона Александр Смекалин.

"Планируем вторую особую экономическую зону оформлять У нас уже есть портовая особая экономическая зона, мы сейчас планируем создать промышленно-производственную зону на свободных площадях промзоны «Заволжье», — сказал он.

По словам Смекалина, предполагаемая площадь площадки составит около 400 га. На данный момент просчитывается объем необходимых инвестиций. «По инфраструктуре затраты будут незначительные, поскольку базовая инфраструктура уже построена», — сказал председатель правительства.

Промышленная зона «Заволжье» размещена в Заволжском районе Ульяновска, общая площадь индустриального парка — 706,2 га. На территории промзоны реализуют 19 инвестиционных проектов российских и зарубежных компаний с объемом инвестиций более 44,6 млрд рублей. На 1 рубль бюджетных вложений в инфраструктуру индустриального парка приходится 18 рублей частных инвестиций и 7,55 рубля налоговых платежей.