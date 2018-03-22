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Петербургские чиновники пообещали, что все жильцы пострадавшего от взрыва газа дома на проспекте Народного Ополчения вернутся в свои квартиры.
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Петербургские чиновники пообещали, что все жильцы пострадавшего от взрыва газа дома на проспекте Народного Ополчения вернутся в свои квартиры. 

Интересант 2 часа назад
Все жильцы пострадавших от взрыва газа квартир в доме № 219 на проспекте Народного Ополчения в Петербурге смогут вернуться к себе в квартиры после завершения восстановительных работ. Такое обещание дали сегодня в администрации Красносельского района города.
«На основной вопрос о том, смогут ли люди вернуться домой, глава администрации заверил, что по окончании восстановительных работ все жители смогут вернуться в свои квартиры», — говорится в сообщении.
Однако конкретные сроки не уточняются.
При этом, как сообщает РИА «Новости», глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин на встрече с жителями аварийных квартир заверил, что осуществлена выплата компенсаций и материальной помощи в общем объеме 2,492 миллиона рублей по 14 заявлениям, а всем обратившимся жителям предоставлено временное жилье в маневренном фонде Красносельского района.
«Интересант» в статье «Без жилья и без компенсаций» рассказывал, как жильцы целого подъезда дома № 219 на проспекте Народного Ополчения, пострадавшие при взрыве газа, фактически стали бездомными. Люди остались без обещанной городскими властями помощи.
Напомним, что взрыв бытового газа произошел 13 марта в квартире на восьмом этаже третьего подъезда девятиэтажного дома в Красносельском районе на юго-западе Санкт-Петербурга (проспект Народного ополчения, 219). Взрыв вызвал пожар, обрушение фасадных стен, квартир и маршей лестницы. С 8-го по 9-й этаж квартиры оказались практически почти полностью уничтожены взрывом, а с 1-го по 7-й — имеют огромные повреждения.
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