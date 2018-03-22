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Застройщик должен завершить «Квартал Триумфальный», несмотря на разрыв контракта
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Застройщик должен завершить «Квартал Триумфальный», несмотря на разрыв контракта 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Расторжение контракта между властями Москвы и компанией ЗАО «ФЦСР» о постройке 400 тыс. квадратных метров жилья на западе города не отменяет обязательств инвестора перед дольщиками жилого комплекса (ЖК) «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля»), реализуемого в рамках договора. Об этом ТАСС сообщили в Москомстройинвесте.
О расторжении инвестконтракта ранее сообщила газета «Ведомости». Издание отмечало, что освобожденный от обязательств участок могут передать под реализацию городских программ, в том числе программы реновации.
"Контракт с инвестором комплекса ЗАО «ФЦСР» расторгнут, однако обязательства перед гражданами по корпусам 18-18А инвестор обязан исполнить", — сообщили в Москомстройинвесте.
Факт расторжения инвестконтракта ТАСС подтвердили в департаменте экономической политики и развития города Москвы. «Данное решение подтверждено вступившими в законную силу судебными актами», — отметили в ведомстве.
Согласно материалам суда, контракт был заключен в 2002 году на комплексную реконструкцию жилых кварталов №1 и 2 столичного микрорайона Давыдково и прилегающей территории на улице Кременчугской в районе Фили-Давыдково для создания жилищного фонда общей жилой площадью не менее 400 тыс. квадратных метров. По условиям контракта город должен был получить 120 тыс. квадратных метров жилья, однако в течение 15 лет инвестор не выполнил это условие.
История «Кутузовской мили»
Ранее сообщалось, что ФЦСР приступил к строительству ЖК «Кутузовская миля» в рамках контракта с городом. В мае 2005 года в качестве инвестора в проект была вовлечена компания «Аванта», входящая в структуру Mirax Group (в 2004-2011 годах руководителем Mirax Group был Сергей Полонский). В 2009 году строительство объекта было заморожено из-за споров между ФЦСР и Mirax.
В сентябре 2012 года следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении топ-менеджеров Mirax. Позже Полонский был осужден на пять лет и освобожден в зале суда из-за истечения срока давности по делу.
На какой стадии проект сейчас
В Мосгосстройнадзоре также напомнили, что строительство жилого комплекса, переименованного в «Квартал Триумфальный», возобновили в 2016 году. В ведомстве уточнили, что уровень готовности объектов составляет 56% от объема проекта, застройщик отстает от графика на четыре— пять месяцев. Разрешение на строительство комплекса действует до конца 2018 года.
По данным надзорного органа, «Квартал Триумфальный» не относится к проблемным объектам долевого строительства. Согласно данным ведомства, застройщик объекта заключил 178 договоров долевого участия с покупателями.
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