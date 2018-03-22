Обозленный беспорядком квартирный хозяин взял в заложники щенка хаски

Конфликт вокруг съемной квартиры между владельцами и арендатором произошел в Кирове. Хозяин жилья обвинил собаку квартиросъемщика в порче имущества и оценил ущерб в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как пишет издание, квартира сдавалась с пометкой «Можно с животными». В сделке участвовала хозяйка жилплощади, которую устроили в качестве съемщиков молодой человек со щенком хаски. Однако затем в квартиру с проверкой наведался муж женщины. Ему не понравилось состояние квартиры — в помещениях были ободраны обои, собака погрызла дверной проем на кухне.

Владелец квартиры оценил ущерб в 40 тысяч рублей и потребовал от арендатора возмещения, однако тот отказался платить без проведения независимой оценки. Вернувшись с работы, арендатор не обнаружил дома своего щенка. Связавшись с квартирным хозяином, жилец выяснил, что собака находится у него до погашения долга.