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Обозленный беспорядком квартирный хозяин взял в заложники щенка хаски
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Обозленный беспорядком квартирный хозяин взял в заложники щенка хаски 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Конфликт вокруг съемной квартиры между владельцами и арендатором произошел в Кирове. Хозяин жилья обвинил собаку квартиросъемщика в порче имущества и оценил ущерб в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как пишет издание, квартира сдавалась с пометкой «Можно с животными». В сделке участвовала хозяйка жилплощади, которую устроили в качестве съемщиков молодой человек со щенком хаски. Однако затем в квартиру с проверкой наведался муж женщины. Ему не понравилось состояние квартиры — в помещениях были ободраны обои, собака погрызла дверной проем на кухне.
Владелец квартиры оценил ущерб в 40 тысяч рублей и потребовал от арендатора возмещения, однако тот отказался платить без проведения независимой оценки. Вернувшись с работы, арендатор не обнаружил дома своего щенка. Связавшись с квартирным хозяином, жилец выяснил, что собака находится у него до погашения долга.
«После беседы с сотрудниками правоохранительных органов хаски была возвращена хозяину, — прокомментировали ситуацию в УМВД России по Кировской области. — Но конфликт снова повторился. На данный момент ведется проверка и решается вопрос о привлечении владельца квартиры к административной ответственности за самоуправство».
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