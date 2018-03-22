Московский Бизнес Клуб проведет конференцию «Рынок недвижимости: лед тронулся!»

24 апреля Московский Бизнес Клуб приглашает Вас принять участие в XXI практической бизнес-конференции: «Рынок недвижимости: лед тронулся!». МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: киностудия «Мосфильм»

FRIENDLY & BUSINESS EVENT OF REAL ESTATE MARKET:

Ежегодная практическая бизнес-конференция состоится на уникальной для делового, неформального и творческого общения площадке киностудии «Мосфильм». Конференция пройдет в новом мультимедийном просмотровом зале, где проходят закрытые предпремьерные показы новинок российского кинематографа. Все презентации будут выводиться на огромный экран, в то время как участники будут слушать спикеров и дискутировать, удобно расположившись в мягких креслах кинотеатра.

Встреча 150 топ-менеджеров — это прекрасная возможность узнать практическую бизнес-информацию, реальные данные продаж Ваших коллег и найти новых бизнес-партнеров и клиентов. Мероприятие соберет руководителей рынка недвижимости, ведущих журналистов и будет широко освещаться в СМИ. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 09.00-10.00 — Welcome — завтрак и регистрация 10.00-13.00 — Первая и вторая части конференции 13.00-14.00 — Обед кинолюбителя 14.00-16.00 — Третья часть конференции 16.00-18.00 — После конференции Вас ждёт посещение музея киностудии «Мосфильм», интерактивная экскурсия с подвижными экспонатами и декорациями, выставка ретроавтомобилей, карет, костюмов; уникальная фотоссесия в исторических костюмах с реквизитом на фоне впечатляющих декораций; истории съемочного процесса Ваших любимых фильмов и неповторимая атмосфера киносъемочного процесса.

ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА:

Рынок недвижимости до и после 1 июля 2018: активная покупка площадок; массовый выход новых объектов в ближайшие 2 года; переход от долевого к проектному финансированию Аналитика 1-го квартала и прогнозы до конца года: лед тронулся! Рост спроса за счет удешевления ипотеки и снижения стоимости вторичной недвижимости. Что будет с ценами? Стройка на выживание: кто останется в рынке? Выгода мультиформатных комплексов: микс квартир/апартаментов дает совмещение локации «работа/дом» в одном месте Антикризисная стратегия бизнеса: как создать богатство выбора покупателя? 10 самых продаваемых новостроек и другие полезные рейтинги Оптимистическое будущее рынка недвижимости: как обеспечить спрос своим проектам?

Стоимость участия — 19 000 руб. включая НДС. Первым 10-и зарегистрировавшимся парковка в подарок! В стоимость входит: деловая программа, кофе-брейк, обед, конференц-материалы, посещение кинопавильона, музея, выставки, фотоссесия.

Дресс-код: business & elegant style Дата: 24 апреля 2018 года (вторник) Место: киностудия «Мосфильм» (Москва, Мосфильмовская ул., д. 1)

По вопросам выступления, спонсорства и участия: Анна Ратникова — тел. : +7 (965) 370-99-99