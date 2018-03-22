В Воронежской области появятся три новых мусоросортировочных комплекса

Вести Воронеж: последние новости

Больше всего воронежцы любят коллекционировать монеты и военную атрибутику

Почему жители Семилук не спешат переселяться из аварийного жилья в новые квартиры

В Воронеже на благоустройство дворов планируют потратить больше, чем в прошлом году