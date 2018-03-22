В ОПОП Тимирязевского района за 2017 год поступило почти 600 сообщений о сдаваемом жилье 

В 2017 году в общественные пункты охраны порядка (ОПОП) Тимирязевского района поступила информация о сдаче в аренду 590 квартир. По 167 материалам в результате проведенной проверки утаенный налог поступил в бюджет. Такую информацию озвучила на прошедшей 21 марта встрече с населением председатель совета ОПОП Тимирязевского района Елена Ушакова. — Одной из основных целей проводимой работы является безопасность жителей города, а не только получение налогов. Необходимо знать, кто прибывает в Москву, с какой целью, чем занимаются лица, проживающие в арендуемых квартирах, — пояснила Ушакова. Ушакова заметила, что необходимо незамедлительно реагировать на поступающую в ОПОП и ОМВД информацию не только о сдаваемых квартирах, но и о действующих хостелах — как в квартирах, так и в подвальных помещениях. (мю)