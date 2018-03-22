Строительство ЖК «Триумфальный» отстает от графика на 4,5 месяца

МОСКВА , 22 мар — РИА Недвижимость. Строительство корпуса N18-18А в ЖК «Триумфальный» на западе Москвы отстает от графика на 4,5 месяца, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Отставание от графика 4,5 месяца", — сообщил собеседник агентства. Строительство, по его словам, должно быть завершено в декабре 2018 года.

Как рассказал он, монолитные работы по шести секциям 14-18-23 этажа выполнены, ведутся работы по устройству ограждающих конструкций стен по шести секциям на уровне 8-14 этажей.

"По гаражу ведут монолитные работы на минус первом, минус втором этажах. К прокладке коммуникаций не приступали", — добавил собеседник агентства.

Строительство жилого комплекса начато в 2008 году, приостановлено в начале 2009 года и возобновлено в мае 2016 года. За период надзора в отношении участников строительства проведено 11 проверок, выдано 6 предписаний, составлено 11 протоколов. Общая сумма штрафов составила 680 тысяч рублей, отметил он.